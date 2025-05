GBP/JPY erholt sich von 192,00, da der japanische Yen an Stärke verliert aufgrund möglicher Handelsgespräche zwischen den USA und Japan.Japans Akazawa wird später in dieser Woche Washington besuchen.Investoren warten auf die britischen CPI-Daten für neue Hinweise zur geldpolitischen Perspektive der BoE.Das Währungspaar GBP/JPY zieht Gebote in der Nähe ...

