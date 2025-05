Zürich - Der US-Dollar neigt zum Schweizer Franken auch am Dienstag zur Schwäche. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8319 gehandelt nach 0,8338 noch am Morgen. Im Tief notierte der «Greenback» im frühen Handel mit 0,8309 gar nur noch knapp über der Marke von 83 Rappen. Derweil hat sich auch das Euro/Franken-Paar leicht auf 0,9367 abgeschwächt, nachdem es am Morgen noch zu 0,9384 gehandelt wurde. Dagegen hat sich die europäische Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...