New York - Den US-Börsen fehlt es nach der guten Vorwoche am Dienstag weiterhin an Dynamik. Elise Badoy, Leiterin Aktienresearch für die Emea-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) bei der US-Bank Citigroup, rät Anlegern, auch künftig auf die schon seit Jahresbeginn besser gelaufenen europäischen Dividendenpapiere zu setzen. In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 42.685,40 Punkte. Für den marktbreiten ...

