Grenchen - Der Bike-Hersteller BMC hat am Dienstag den Abbau von rund 40 Stellen angekündigt. Um den «drastisch veränderten Marktbedingungen in der gesamten Veloindustrie» Rechnung zu tragen, will sich das Unternehmen auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Nach dem pandemiebedingten Fahrradboom sei die Nachfrage generell rückläufig, die Lagerbestände seien hoch und der Preisdruck gross, teilte die in Grenchen SO domizilierte BMC Group mit. Das Unternehmen ...

