PTA-News: Peach Property Group AG: Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht - Starke ESG-Ratings und Neuausrichtung des Nachhaltigkeitsberichts

Zürich (pta000/20.05.2025/18:20 UTC+2)

• "B" Rating bei Carbon Disclosure Project - höchste Auszeichnung in der Small and Medium Enterprise-Kategorie • Die Peach Property Group zum zweiten Mal in Folge mit dem EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR)

Gold Award für exzellente ESG-Berichterstattung ausgezeichnet • Erste Durchführung einer "Double Materiality Analysis" (DMA) als Basis für den Nachhaltigkeitsbericht und

Vorbereitung für CSRD-konforme Berichterstattung

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und EPRA-Standards veröffentlicht. Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt, wie das Unternehmen, trotz einer weiterreichenden bilanziellen Transformation und einer neuen Portfolio-Strategie, seine ESG-Bestrebungen weiter vorantreibt. Sowohl bei ökologischer als auch bei sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit gibt es messbare positive Entwicklungen.

Starke ESG-Ratings im Fokus

Peach Property Group hat im Jahr 2024 einen detaillierten Fragebogen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen bei dem Carbon Disclosure Project (CDP) eingereicht und wird mit einem "B"-Rating ausgezeichnet - die beste Bewertung in der Kategorie kleiner und mittelgrosser Unternehmen. Ergänzt wird dies mit der erneuten Gold Award Auszeichnung der European Public Real Estate Association (EPRA) - ein Beleg für höchste Transparenz und Qualität in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Neuausrichtung von wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und Vorbereitung auf CSRD

Im Jahr 2024 bestimmte Peach Property Group ihre wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen erstmals gemäss einer "Double Materiality Analysis" (DMA) und bereitete sich dadurch auf die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (EU-CSRD) vor. Die identifizierten Themen (u.a. CO2-Emissionen, Mieterwohl, digitale Sicherheit) bilden die Grundlage des Nachhaltigkeitsberichts und zeigen den Einfluss des Unternehmens sowohl auf die Umwelt und die Gesellschaft als auch mögliche finanzielle Risken, welche auf das Unternehmen zukommen könnten. Die DMA hilft Peach Property Group, zukünftige Risiken einzuschätzen und nachhaltige Initiativen strukturiert anzugehen.

Dekarbonisierung: Zielpfad für das Jahr 2030 bereits heute unterboten

Mit einer Treibhausgas-Intensität von 26,9 kg CO2e/m(2) im Jahr 2023 liegt die Peach Property Group zum zweiten Mal in Folge unter ihrem Zielwert von 30 kg CO2e/m(2), der für das Jahr 2030 angepeilt war. Um die CO2 Daten in einem vergleichbaren und für alle nachvollziehbaren Ansatz zu präsentieren, wurden die CO2 Daten zum ersten Mal mit dem CRREM-Tool (Carbon Risk Reals Estate Monitor) gemessen, einem in der gesamten Immobilienbranche anerkannten Instrument zur Bestimmung von Dekarbonisierungspfaden.

Energieeffizientes Portfolio

Peach Property Group investierte im Jahr 2024 über 2,6 Mio. EUR in energieeffiziente Heizsysteme, Dachsanierungen und Teilsanierungen. Die Energieeffizienz des gesamten Portfolios ist besser als der Durchschnitt in Deutschland und wird durch den Fokus auf das Strategic Portfolio weiter verbessert werden.

Mieterzufriedenheit durch Innovation und Nähe

Die Zufriedenheit der Mieter bleibt ein zentrales Anliegen: Mit 12 Peach Points vor Ort, digitalen Self-Service-Portalen und einem effizienten Ticketingsystem kümmert sich die Peach Property Group um die Anliegen ihrer Mieterinnen und Mieter. Zwar stiegt die Anzahl der eingehenden Tickets 2024 um 30 %, gleichzeitig konnte die Bearbeitungszeit aber signifikant von 90,8 auf 51,5 Stunden gesenkt werden. 91,2 % aller Anfragen wurden beim ersten Kontakt gelöst. Die Einführung einer zentralen digitalen Plattform unterstützt diese Fortschritte und erleichtert die Qualitätskontrolle.

Starke Mitarbeitendenorientierung und Diversität

Während der strategischen Neuausrichtung und dem damit auch verbundenen Verkauf von 5.200 Wohneinheiten hat sich Peach Property Group stark für ihre von diesem Verkauf betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt und nahtlose Übergangslösungen mit den neuen Investoren gefunden. Mit einem Frauenanteil von 48 % in der gesamten Belegschaft und ausgeglichenem Grundlohn für Frau und Mann engagiert sich Peach Property Group für Gleichstellung. Mehr Urlaubstage, flexible Arbeitsmodelle und eine moderne Intranet-Plattform erleichtern die Kommunikation und verbessern die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig.

Gerald Klinck, CEO/CFO und Interims-Vorsitzender Sustainability Committee, erklärt:

"Auch wenn 2024 ein Jahr des Umbruchs für die Peach Property Group und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, konnten wir zeigen, dass finanzielle Transformation und ESG-Verantwortung sich nicht ausschliessen. Unsere ESG-Ziele sind substanzieller Bestandteil unseres Geschäftsmodells und wir konnten sie mit der Double Materiality-Analyse weiter schärfen. Das starke CDP-Rating und die erneute Auszeichnung mit dem EPRA Gold Award bestätigen unsere ESG-Bemühungen. Wir sind entschlossen, ESG-Initiativen strategisch mit unternehmerischem Erfolg zu verbinden und verfolgen unsere Bestrebungen in diesem Bereich auch in Zukunft konsequent weiter."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

