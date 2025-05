Die Robinhood-Aktie hat in den vergangenen Tagen ordentlich zugelegt und ist nur noch wenige Prozent vom aktuellen Jahreshoch bei 66,91 Dollar entfernt. Und das hat gute Gründe: Die US-Privatanleger sind in Kauflaune. Aktuelle Daten zeigen eine noch nie dagewesene "Buy the Dip"-Mentalität, die für Broker wie Robinhood Gold wert ist.Am gestrigen Montag legten die US-Privatanleger eine beeindruckende Show hin. Trotz einer Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's Ratings am späten Freitagabend, ...

