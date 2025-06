Die nächste Chance kommt: Robinhood auf Wachstumskurs: Vom Meme-Broker zum Fintech-Schwergewicht!

Die Geschichte von Robinhood erinnert ein wenig an das Märchen vom hässlichen Entlein. In den Anfängen wurde der Broker als Plattform für Meme-Trader nur müde belächelt. Jetzt unterschätzt keiner mehr Konzern und Aktie! Robinhood ist ein US-amerikanischer Onlinebroker mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, der sich seit seiner Gründung 2013 als Pionier im provisionsfreien Wertpapierhandel etabliert hat. Die Plattform richtet sich vor allem an eine junge, digitalaffine Anlegergeneration und ermöglicht den einfachen Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen - alles gebündelt in einer nutzerfreundlichen App. Bekannt wurde Robinhood während des Meme-Aktien-Booms 2021, hat sich seither …

