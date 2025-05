WTI bleibt in einer Handelsrange mit Preisen, die zwischen dem 20- und 50-Tage-SMA schwanken.Öl hält sich über 62 USD, aber ein Durchbruch nach unten könnte einen Rückgang in Richtung 60 USD auslösen.Das Momentum stagniert, während die Händler auf Impulse aus dem breiteren Markt warten. Die Rohölpreise stehen am Dienstag unter Druck, belastet durch ...

