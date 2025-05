Tesla-Chef Elon Musk hat es wieder einmal angekündigt und diesmal scheint es konkret zu werden: Der E-Auto-Pionier will noch vor Ende Juni seine ersten Robotaxis auf die Straßen von Austin, Texas, bringen. Ein ambitionierter Plan, der die Fantasie der Anleger beflügeln dürfte - und den Druck auf die Konkurrenz erhöht.In einem Interview mit CNBC am heutigen Dienstag in der Tesla-Zentrale in Austin bestätigte Musk die Pläne. Nach dem Debüt in Austin sollen Los Angeles und San Francisco folgen. "Es ...

