Taipei (ots/PRNewswire) -- Das Angebot an Supermicro-Servern mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPUs umfasst nun auch NVIDIA-zertifizierte Systeme.- Supermicro arbeitet mit an der Entwicklung neuer "NVIDIA Enterprise AI Factory"-validierter Designs auf Basis von RTX PRO Servern und NVIDIA HGX B200 Systemen.- Supermicros neues "4-GPU UP"-System basiert auf dem NVIDIA MGX-Referenzdesign und bringt NVIDIA RTX PRO Server näher zum Edge für leistungsfähigere KI-Inferenz.Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass er ab sofort Bestellungen für KI-Systeme für Unternehmen mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs entgegennimmt.Supermicros breites Portfolio an optimierten Servern ermöglicht den Einsatz von KI und Visual Computing in praktisch jeder Branche und Umgebung. Supermicros Suite von über 20 Systemen mit RTX PRO BlackwellGPUs wird die Leistung für KI-Workloads in Unternehmen erheblich steigern. Dazu gehören KI-Inferenz, KI-Entwicklung und Modellfeinabstimmung, generative KI, KI-gesteuerte Grafik und Rendering, Videoinhalte und Streaming sowie Spieleentwicklung.Supermicro NVIDIA-zertifizierteSysteme mit RTX PRO 6000 Blackwell GPUs dienen als Bausteine für NVIDIA Enterprise AI Factory validated designs, die mit NVIDIASpectrum-X Networking, NVIDIA-Certified Storage und NVIDIA AI Enterprise Software integriert werden können, um Komplettlösungen zu schaffen, die den Einsatz von KI vor Ort beschleunigen."Supermicro ist weiterhin führend in der Entwicklung von KI-Infrastrukturen für Unternehmen und ermöglicht den Einsatz von KI in allen Branchen in immer größerem Umfang", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Data Center Building Block Solutions® von Supermicro ist die ideale Plattform für die Zusammenarbeit mit NVIDIA Enterprise AI Factory-validierten Designs auf Basis der Blackwell-Architektur. Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei helfen, die Einführung von KI zu beschleunigen, indem sie ihre eigenen Enterprise AI Factories aufbauen und KI-Inferenz, KI-Entwicklung, Simulationen und Grafik-Workloads für eine schnellere Time-to-Revenue beschleunigen."Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.supermicro.com/pcie-gpuZu den unterstützten Supermicro-Architekturen gehören 5U und 4U, NVIDIAMGX und Edge GPU-optimierte Systeme, SuperBlade® und GrandTwin® Multinodes, 1U und 2U Rackmounts, Multiprozessor-Systeme und Workstations.Insgesamt bietet Supermicro jetzt mehr als 100 Accelerated Computing Server an, die NVIDIA PCIe GPUs unterstützen, darunter RTX PRO 6000 Blackwell, NVIDIA-H200 NVL-, H100 NVL-, L40S- und L4-GPUs. Diese breite Palette von Systemen lässt sich leicht an die Anforderungen bestimmter Arbeitslasten und Bereitstellungsumgebungen anpassen.Dazu gehören NVIDIA-zertifizierte Systeme, die Kompatibilität und Unterstützung für NVIDIA Spectrum-X-Netzwerke und NVIDIA BlueField-3DPUs sowie NVIDIA AI Enterprise-Software, die den Prozess der Entwicklung und Bereitstellung von KI in der Produktion vereinfacht."KI-Fabriken helfen Unternehmen, intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und sich schnell an Marktveränderungen anzupassen", sagt Chris Marriott, Vice President of Enterprise Platforms bei NVIDIA. "Supermicros vielfältiges Portfolio an NVIDIA Blackwell Systemen bietet Unternehmen eine anpassungsfähige Infrastruktur zur effizienten Unterstützung von KI-Workloads, die Innovationen in praktisch allen Geschäftsbereichen vorantreiben."Da sich die Nachfrage nach KI-Inferenz immer näher an die Quelle der Anfrage verlagert, bringt Supermicros brandneue GPU-optimierte Single-Socket-Architektur, die auf dem MGX-Referenzdesign basiert, die Inferenzfähigkeiten der RTX PRO 6000 Blackwell GPUs näher an den Edge.Als erstes MGX-basiertes System von Supermicro, das eine Single-Socket-Architektur nutzt, kombiniert das neue SYS-212GB-NR bis zu vier GPUs der neuesten Generation mit ausgewogener Rechenleistung, was zu einer hochleistungsfähigen und dennoch kosteneffizienten Edge AI-Lösung führt. Das System wurde entwickelt, um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die dichte GPU-Ressourcen an dezentralen Standorten einsetzen wollen, wo Energie-, Wärme- und Kostenprobleme die Effektivität herkömmlicher GPU-Systemarchitekturen einschränken können.Durch den Einsatz von NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Grafikprozessoren können Unternehmen die Anzahl der Server reduzieren, die zur Unterstützung von fortschrittlichen KI-Edge-Inferenz-, Business Intelligence- und Analyse-, Industrieautomatisierungs- und Einzelhandelsanwendungen erforderlich sind, und so die Kosten für die Bereitstellung von KI am Edge weiter senken.Supermicro bietet eine breite Palette an beschleunigten Computing-Systemen für Enterprise AI an. Die folgenden Systemfamilien sind jetzt mit den NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPUs bestellbar:Supermicro 5U PCIe Accelerated Computing Systeme - Hochflexible, thermisch optimierte Architekturen, die bis zu 10 GPUs in einem einzigen Gehäuse mit Luftkühlung unterstützen (bis zu 8 RTX PRO 6000 Blackwell GPUs). Die Systeme verfügen über Dual-Socket-CPUs und PCIe 5.0-Erweiterung, um Hochgeschwindigkeitsnetzwerke für Scale-out-Cluster zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Arbeitslasten gehören KI-Inferenz und Feinabstimmung, 3D-Rendering, Simulation und Cloud-Gaming.Supermicro MGX Systeme - GPU-optimierte Systeme, die auf NVIDIAs modularem Referenzdesign basieren, mit Single- oder Dual-Socket-Konfigurationen, die bis zu 4 GPUs in 2U oder 8 GPUs in 4U für eine Reihe von KI-, HPC- und Grafik-Workloads im Rechenzentrum und am Edge unterstützen.Supermicro 3U Edge-optimierte PCIe Accelerated Computing-Systeme - Kompakter Formfaktor für den Einsatz in Edge-Rechenzentren, der bis zu 8 Double-Width oder 19 Single-Width GPUs pro System unterstützt. Zu den wichtigsten Arbeitslasten gehören EDA, wissenschaftliche Modellierung und KI-Inferenz.Supermicro SuperBlade®-Systeme - Dichte-optimierte und energieeffiziente Multi-Node-Architektur, entwickelt für maximale Rack-Dichte, mit bis zu 120 GPUs pro Rack.Rackmount Workstation - Workstation-Leistung und Flexibilität in einem Rackmount-Formfaktor, der Unternehmen, die zentralisierte Ressourcen nutzen möchten, eine höhere Dichte und Sicherheit bietet.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt (in den USA, in der Region Taiwan und in den Niederlanden), wobei wir die globalen Betriebsabläufe nutzen, um Größenvorteile und Effizienz zu erzielen, und die Produkte so optimieren, dass sie die Gesamtbetriebskosten verbessern und die Umweltbelastung verringern (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).