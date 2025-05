New York - Die US-Börsen haben nach der jüngsten Erholung am Dienstag weitere Ermüdungszeichen gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,27 Prozent tiefer mit 42.677,24 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,39 Prozent schwächer mit 5.940,46 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 21.367,37 Punkte. Nach der starken Vorwoche hatten die Indizes am Montag zwar nicht dauerhaft unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...