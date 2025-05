Die Interpera bringt Akteure des internationalen Birnensektors zusammen, um aktuelle Themen zu diskutieren. Der Internationale Birnenkongress findet am 25. und 26. Juni 2025, in dem belgischen Hasselt statt. Foto © Interpera Es ist das zweite Mal seit Entstehung des Kongresses in dem Jahr 2008, dass Belgien ihn ausrichtet. Das Land ist einer der führenden...

