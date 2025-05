EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kooperation

Northern Data Group und Deloitte geben eine AI Factory-Partnerschaft bekannt, um die KI-Transformation in Europa zu beschleunigen



21.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS



Northern Data Group und Deloitte geben eine AI Factory-Partnerschaft bekannt, um die KI-Transformation in Europa zu beschleunigen

Ein One-Stop-Shop, der Unternehmen dabei unterstützt, KI-Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen

Eine Partnerschaft, die sowohl standardisierte als auch individuell angepasste KI-Lösungen für Unternehmen bietet

Stärkt das europäische KI-Ökosystem und schützt zugleich Datenhoheit und geistiges Eigentum

Frankfurt am Main, Deutschland - 21. Mai 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data"), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), gibt heute eine AI Factory-Partnerschaft mit der professionellen Dienstleistungsfima Deloitte bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, maßgeschneiderte KI-Werkzeuge und Infrastrukturen bereitzustellen, die die Transformation europäischer Unternehmen durch KI beschleunigen. Das neue europäische AI Factory-Angebot kombiniert Deloittes umfassende Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz ("KI") mit der hochmodernen Hardware- und Software-Infrastruktur des Northern Data Konzerns ("Northern Data Group"). Damit werden Unternehmen in die Lage versetzt, KI-gestützte Services schnell und effizient auf den Markt zu bringen. Kunden profitieren vom sofortigen Zugang zu den KI-Lösungen der Northern Data Group - inklusive Unterstützung bei der Implementierung und Skalierung ihrer digitalen Infrastruktur. KI-Experten von Deloitte begleiten außerdem die Umsetzung, entwickeln branchenspezifische Strategien und bieten nach Bedarf sowohl standardisierte als auch individuell angepasste Lösungen an. Da der Aufbau und Betrieb von KI-Lösungen ein Management von Infrastruktur, Daten und Anwendungen in großem Umfang erfordert, bietet Deloitte einen vollständig verwalteten Service ("Managed Services") auf der Hochleistungsplattform der Northern Data Group an. Die von Deloitte bereitgestellten Managed Services für Infrastruktur und KI sind darauf ausgerichtet, eine nahtlose Integration sowie umfassende Unterstützung beim KI-Transformationsprozess von Unternehmen sicherzustellen. Mit Fokus auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Effizienz bietet Deloitte umfassende Lösungen für Cloud-Management, Datenanalysen und die Entwicklung von KI-Modellen - basierend auf modernsten Technologien und Branchenerfahrung. Die Partnerschaft mit Northern Data ermöglicht es Deloitte, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Umsetzung von Innovationen zu unterstützen - ohne die üblichen Hürden bei der KI-Einführung. Die Taiga Cloud der Northern Data Group ist eine der größten KI-Clouds in Europa. Die europäischen Rechenzentren des Unternehmens stellen Datenhoheit, den Schutz geistigen Eigentums, Konformität mit Sicherheitsstandards und der DSGVO sicher - bei maximaler Nachhaltigkeit. "Die Northern Data Group setzt sich konsequent dafür ein, den Zugang zu KI-basierten Technologien zu erweitern, die künftige Innovationssprünge maßgeblich mitgestalten werden. Unsere Partnerschaft mit Deloitte ist ein entscheidender Schritt, um diese Mission europaweit voranzutreiben", sagt Aroosh Thillainathan, Gründer und Vorstand der Northern Data. "Unsere Infrastruktur ermöglicht es den Kunden, KI schnell und kosteneffektiv mit modernster Technologie einzusetzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Deloitte's Enterprise Grade Lösungen eine noch größere Wirkung zu erzielen, damit europäische Unternehmen auf jedem Schritt ihrer KI-Transformation umfassend unterstützt werden." "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, resiliente KI-Lösungen bereitzustellen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre strategischen Ziele zu erreichen - und das bei voller Kontrolle über ihre Daten und ihr geistiges Eigentum", sagt Christian Koropp, GenAI Innovation Lead bei Deloitte. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit, mit der wir Einstiegshürden senken und die Verbreitung von KI schon heute deutlich vorantreiben können."



Über Northern Data Group: Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur die technologische, sondern auch die gesellschaftliche Transformation voranzutreiben. Mit Taiga Cloud verfügt Northern Data über einen der größten GPU-Cluster Europas. Im Geschäftsbereich Ardent Data Centers plant das Unternehmen, bis 2027 weltweit acht Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von rund 250 Megawatt bereitzustellen oder in Betrieb zu nehmen. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware, um maximale Leistung und Effizienz bereitzustellen. In jeder Phase werden unsere Kunden von führenden Technologieexperten und Ingenieuren von Northern Data unterstützt - für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de .



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



21.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com