The following instruments on XETRA do have their first trading 21.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.05.2025Aktien1 NO0013135368 Solstad Maritime Holding ASA2 US35804X1019 Amaze Holdings Inc.3 US07556T2087 Beazley PLC ADR4 US40052V1044 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. ADR5 US1508377066 Cel-Sci Corp.Anleihen1 XS3047457117 Queensland Treasury Corp.2 XS3078501684 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.3 XS3078501502 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.4 XS3066681704 Albion Financing 1 S.a r.l.5 FR001400ZY96 APRR6 BE6364767150 Shurgard Luxembourg S.à r.l.7 XS3078501254 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.8 DE000DW6AJE8 DZ BANK AG9 DE000DW6AJD0 DZ BANK AG10 FR0128984004 Frankreich, Republik11 USU0131NAA64 Albion Financing 1 S.a r.l.12 XS3069217621 Barclays PLC13 FR001400ZUC0 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.14 FR001400ZUE6 Compagnie de Financement Foncier15 XS3079617505 Eika BoligKreditt A.S.16 XS3077380825 Eurogrid GmbH17 EU000A2SCAU4 European Financial Stability Facility [EFSF]18 XS3078501338 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.19 XS3078501767 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.20 XS3073626601 Sobha Sukuk 1 Holding Ltd.21 US960386AT71 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.22 US960386AS98 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.23 FR001400ZUD8 Compagnie de Financement Foncier24 XS3081333547 Unilever Capital Corp.25 CH1433241150 Kühne + Nagel International AG26 CH1433241168 Kühne + Nagel International AG27 DE000HEL0GW3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HEL0GF8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000SW0AES5 Société Générale S.A.