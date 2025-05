EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Mister Spex SE: CEO Tobias Krauss erwirbt 70.000 Aktien im Volumen von rund 100.000 Euro



Mister Spex SE: CEO Tobias Krauss erwirbt 70.000 Aktien im Volumen von rund 100.000 Euro Tobias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mister Spex SE, hat am 19. Mai 2025 insgesamt 70.000 Aktien des Unternehmens (ISIN: DE000A3CSAE2) im Gesamtwert von rund 100.000 Euro erworben. Mit dem Aktienerwerb unterstreicht Tobias Krauss sein langfristiges Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das Wachstumspotenzial von Mister Spex. "Ich bin überzeugt von der Stärke unseres Geschäftsmodells und sehe enormes Potenzial in der weiteren Entwicklung von Mister Spex - insbesondere durch unsere konsequente Ausrichtung auf Augengesundheit, Servicequalität und Profitabilität", sagt Tobias Krauss, CEO der Mister Spex SE. Die Details zur Transaktion sind auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations öffentlich einsehbar. Über Mister Spex: Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

