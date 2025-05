EUR/USD zieht am Mittwochmorgen in der frühen europäischen Sitzung einige Käufer um 1,1330 an und liegt damit 0,42% im Plus. Die positive Sicht auf das Paar bleibt oberhalb des wichtigen 100-Tage-EMA mit dem bullischen RSI-Indikator bestehen. Der unmittelbare Widerstand liegt bei 1,1382; die erste Unterstützungsmarke, die zu beobachten ist, liegt bei ...

