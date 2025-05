USD/CAD driftet am dritten Tag in Folge aufgrund einer Kombination negativer Faktoren nach unten.Steigende Rohölpreise und reduzierte Wetten auf eine Zinssenkung der BoC im Juni stützen den Loonie.Wetten auf Zinssenkungen der Fed und fiskalische Bedenken in den USA belasten den USD und tragen zum Rückgang bei.Das USD/CAD-Paar weitet das Durchbruchsmomentum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...