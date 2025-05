Indische Rupie fällt in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch.Ein Rückgang der lokalen Aktien und die anhaltende Nachfrage nach US-Dollar belasten die INR. Händler bereiten sich auf die Rede von Fed's Barkin später am Mittwoch vor. Die Indische Rupie (INR) gibt am Mittwoch nach. Der US-Dollar (USD) wird von ausländischen Banken nachgefragt, ...

