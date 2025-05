© Foto: Patrick Pleul/dpa

Elon Musk kontert die anhaltende Kritik an seiner Person und will fünf weitere Jahre Tesla-CEO bleiben. Elon Musk will mindestens fünf weitere Jahre Tesla-Chef bleiben. Das erklärte der CEO auf dem Qatar Economic Forum - und wurde damit konkreter als je zuvor, nachdem zuvor Spekulationen über seine zunehmende Nähe zur Trump-Regierung für Verunsicherung gesorgt hatten. Musk selbst räumte ein: "Ich kann nicht einfach dasitzen und mich fragen, ob ich rausgeschmissen werde." Die Kritik an Tesla nehme er persönlich, sein politisches Engagement bereue er aber nicht: "Ich habe getan, was getan werden musste." Angesichts rückläufiger Verkaufszahlen in Europa und Nordamerika - besonders in Q1 und …