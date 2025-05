Carl-Philipp Schniewind, IR-Manager bei Rheinmetall, erläuterte auf der mwb research Defense & Security Conference den strategischen Wandel des Unternehmens zu einem fokussierten Defense-Unternehmen, das mittlerweile rund 80% seines Umsatzes im Verteidigungsbereich erwirtschaftet. Als Europas führendes Verteidigungsunternehmen profitiert Rheinmetall von einem strukturellen Superzyklus bei den Verteidigungsausgaben, der durch die "Triple R"-Transformation - Restocking, Re-equipping und Rebuilding - vor dem Hintergrund verschärfter geopolitischer Spannungen angetrieben wird. Mit einer unübertroffenen vertikalen Integration in der Artillerie und einem raschen industriellen Hochlauf setzt Rheinmetall neue Maßstäbe in der Branche. Die starke Integration in die NATO und die Fortschritte bei Mega-Ausschreibungen in den USA sowie große europäische Aufträge wie das 23-Mrd.-EUR-Joint-Venture mit Leonardo untermauern das langfristige Wachstum. Angesichts steigender Verteidigungsbudgets und einer Verlagerung der Beschaffung auf europäische Anbieter wird der Marktanteil von Rheinmetall deutlich wachsen. Das Unternehmen bekräftigte sein Umsatz- und Margenziel von 20 Mrd. EUR und 18% bis 2027, obwohl dies wahrscheinlich konservativ ist. mwb research bestätigt das KAUFEN-Rating und das Kursziel von 2.000 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG