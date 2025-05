Flensburg - Die Bundespolizei hat am Mittwoch in neun Bundesländern Durchsuchungen im Zusammenhang mit Schleusungskriminalität durchgeführt.Betroffen waren Objekte in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, teilten die Behörden mit. Dabei wurden drei Haftbefehle vollstreckt und über 40 Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Flensburg umgesetzt.Hintergrund der Maßnahmen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock geht gegen eine Schleusergruppierung aus Schleswig-Holstein vor, die chinesische Staatsangehörige gegen Bezahlung nach Deutschland gebracht haben soll. Weitere Ergebnisse sollen nach Abschluss der Maßnahmen bekannt gegeben werden.