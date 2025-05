Schnell, schneller, Maximilian Ruth: Der Chefanalyst des exklusiven No Brainer Club (NBC) hat am Dienstag mal wieder ein Meisterstück abgeliefert. Er erkannte den wahren Wert einer News bei der Aktie von Quipt Home Medical Corp. so schnell, dass er den NBC-Anlegern einen entscheidenden Zeitvorteil und damit satte Profite binnen weniger Stunden ermöglichte. Blitzschnell analysiert Geschwindigkeit ist keine Hexerei - das gilt insbesondere für Profi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...