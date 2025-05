FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.05.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5755 (6775) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 990 (1170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5540 (5400) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD RAISES CAPRICORN ENERGY TO 'BUY' (SPEC, BUY) - PRICE TARGET 360 (285) PENCE - CITIGROUP RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 730 (537) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2550 (2430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1100 (1000) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4440 (4080) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2470 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' (HOLD) - RBC CUTS HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob