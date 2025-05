Investitionen in Solarwärme-Systeme sind oft wirtschaftlicher als rein fossil befeuerte Systeme zur Erzeugung von Prozesswärme. So das Ergebnis einer heute veröffentlichen Studie vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. "Unsere Studie zeigt, dass Solarthermie für etliche Prozesswärmeanwendungen in der deutschen Industrie wirtschaftlich sinnvoll und gut planbar ist. Sie kommt für Niedertemperaturanwendungen ebenso in Frage wie für mittlere Temperaturen, wie sie etwa in der chemischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...