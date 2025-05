DJ EZB/De Guindos geht von Fortbestand von Dollar-Swap-Linie aus

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Vizepräsident Luis De Guindos rechnet damit, dass die zwischen US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB) vereinbarte bilaterale Swap-Linie zur gegenseitigen Versorgung mit Liquidität in Fremdwährung Bestand haben wird. Vor allem bei der Versorgung der Banken des Euroraums mit Liquidität in US-Dollar spielen sie eine Rolle. "Swap-Linien haben positive Auswirkungen auf die Finanzstabilität auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich denke, dass sie Bestand haben werden", sagte er in einer Pressekonferenz zur Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts.

Einige Marktteilnehmer hatten befürchtet, dass die USA diese Swap-Linie im Zuge des Handelsstreits schließen könnten, so dass es zeitweise zu einer Hortung von Dollar-Liquidität kam. Die US-Notenbank unterhält bilaterale Swap-Linien mit der EZB, der Bank of England, der Bank of Japan, der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of Canada.

Die Swap-Linie ermöglicht es der EZB, Banken gegen die von ihr akzeptierten Sicherheiten Dollar-Liquidität zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil aus Sicht der USA besteht darin, dass Marktteilnehmer sicher sein können, dass sie keine US-Assets liquidieren müssen, um Liquidität zu erhalten. Das mindert das Risiko von Notverkäufen an US-Märkten.

