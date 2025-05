BMW hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Aktionäre bekamen das doppelt zu spüren. Die Kursentwicklung war enttäuschend, zudem wurde deutlich weniger Dividende ausgeschüttet. Doch der Autobauer tut alles, um die Anleger bei Laune zu halten. So verkündete BMW jüngst einen milliardenschweren Aktienrückkauf.BMW greift zum nächsten Mittel der Kurspflege: Am Dienstag kündigte der DAX-Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Bis zu zwei Milliarden Euro sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...