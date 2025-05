Der Ladestationsbetreiber BP Pulse geht in den USA eine Partnerschaft mit Waffle House ein, einer Kette mit über 2.000 Restaurants in 25 Bundesstaaten. Ziel der Vereinbarung ist es, zahlreiche Standorte von Waffle House mit Schnellladern auszustatten. Dabei konzentriert sich die Kooperation auf Waffle-House-Standorte in Texas, Georgia, Florida und anderen Bundesstaaten im Süden und Südosten der USA. Jeder Standort soll mit sechs Schnelladeplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...