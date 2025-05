HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Thematisch betrachtet sei die Kooperation mit Nvidia bei KI-Stromversorgung positiv, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung. Sie unterstreiche die Führungsrolle der Bayern bei Strom-Halbleitern und stütze die Annahme, dass KI ein entscheidender Wachstumstreiber bleibe./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006231004