Unterföhring (ots) -Der kleine Jakob stürmt ins Behandlungszimmer der "Landarztpraxis": Seine Mama leidet an Blutkrebs. "Die im Krankenhaus können meiner Mutter nicht helfen, könnt ihr sie wieder gesund machen?", fragt er hoffnungsvoll? Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder), Dr. Isa Kroiß (Diane Willems) und Dr. Chris Lehmann (Kai Schumann) wissen: Jakobs Mutter braucht dringend einen Stammzellspender. Ella hat eine Idee, wie sie der Familie zumindest neue Hoffnung schenken können: Sie organisieren ein Frühlingsfest, bei dem sich die Wiesenkirchener als Spenderin oder Spender registrieren lassen können. Finden sie so tatsächlich jemanden, der das Leben der jungen Mutter retten kann?"Die Landarztpraxis" wird unterstützt von der DKMS:Über mehrere Folgen erzählt die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" mit Unterstützung der DKMS die Geschichte rund um die erkrankte junge Mutter des kleinen Jakob. Alle 27 Sekunden bekommt ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs. Ein einfacher Wangenabstrich reicht, um sich bei der DKMS als potenzieller Stammzellspender in die Datei aufnehmen zu lassen und vielleicht ein Leben zu retten.Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein: Mehr Infos gibt es unter Deine Stammzellspende hilft (https://www.dkms.de/)."Die Landarztpraxis" wird produziert von filmpool entertainment und läuft täglich um 19 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.