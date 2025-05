Nicht nur die Energieeffizienz des gesamten Portfolios der Peach Property ist besser als der Durchschnitt in Deutschland - doppelt amtlich. Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und EPRA-Standards ...

Den vollständigen Artikel lesen ...