Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat am Dienstag seinen Quartalsbericht veröffentlicht. Dieser kam bei den Anlegern gut an - genauso wie die Nachricht, dass die US-Zulassungsbehörde FDA die Zulassung zu den klinischen Studien für ein Mittel zur Behandlung einer Form von Lungenkrebs erteilt hat.Der Umsatz fiel zwar im ersten Quartal von 12,4 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 0,9 Millionen Euro, dies ist aber in erster Linie auf die Umstrukturierung der Partnerschaft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...