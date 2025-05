NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dialysespezialist trete in eine neue Phase der Innovationen und Kapitalrenditen ein, schrieb Richard Felton am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Kapitalmarkttag Mitte Juni. Er liegt mit seinen mittelfristigen Schätzungen über dem Konsens und geht davon aus, dass der Ausblick die Markterwartungen hochtreiben dürfte. Die FMC-Papiere stehen auf der "Conviction Buy List" von Goldman./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 21:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802