Paris/London/Zürich - Der EuroStoxx50 hat sich am Mittwoch eine Verschnaufpause gegönnt. Der Eurozonen-Leitindex gab um 0,54 Prozent auf 5.425,17 Punkte nach, blieb damit aber weiter in seinem wochenlangen Aufwärtstrend. Der Schweizer SMI büsste 0,83 Prozent auf 12.304,76 Punkte ein. Die Luft sei etwas raus und mittlerweile drängten sich die altbekannten Probleme wieder verstärkt in den Vordergrund, hiess es von Händlern. So schürten Berichte um ...

