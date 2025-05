München (ots) -Die Community hat gefragt, jetzt wird serviert: Zwei neue Desserts mit hitschies Sauren Drachenzungen erobern das Sortiment von McDonald's Deutschland.Was als spontaner TikTok-Moment im McDrive® begann, wird jetzt Realität: McDonald's Deutschland bringt in Kollaboration mit dem Süßwarenhersteller hitschies zwei neue Dessert-Highlights in die Restaurants: den McFlurry® Saure Drachenzungen und den McMilchshake Saure Drachenzungen. Die Idee? Ein Wunsch der Community, der viral ging. Die Umsetzung? Ein süß-saures Zusammentreffen für alle Fans von McDonald's und hitschies gleichermaßen.Die Story startete mit einem TikTok-Video von Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschler International: Er fährt durch den McDrive®, bestellt ein "McFlurry® Drachenzungen" - die Antwort der McDonald's Mitarbeiterin: "Ich habe heute kein Eis.". Was als Prank begann, löste eine Welle in den sozialen Medien aus. Die Community war begeistert von der Vorstellung einer süß-sauren Dessertkombination. Und so begannen die ersten Gespräche zwischen den beiden Marken.Schließlich stehen Philip Hitschler-Becker und Julian Grießl, Senior Director Marketing bei McDonald's Deutschland, im Mai 2025 auf der Bühne des OMR-Festivals und sprechen in einem Panel über moderne Markenkooperationen. Onstage stellen sie die Frage auf TikTok und versichern sich noch einmal: "Wer hätte Bock auf eine Kooperation?" Die Antwort kam schnell und deutlich: Alle!Die Community kriegt, was die Community willNun sind zwei brandneue Desserts vom 22.05. Bis 16.07.2025 in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants erhältlich solange der Vorrat reicht. Beide Produkte kombinierenden den einzigartigen Geschmack der hitschies Saure Drachenzungen mit McDonald's beliebten Desserts - bunt, ungewöhnlich und eiskalt.- McFlurry® Saure Drachenzungen: eine Kombination aus cremigem blauem Softeis mit dem McFlurry® Originalgeschmack, gefriergetrockneten Drachenzungen und saurer Sauce mit Himbeergeschmack- McMilchshake Saure Drachenzungen: ein Shake mit Bubblegum-Geschmack trifft auf gefriergetrocknete Drachenzungen und saure Sauce mit HimbeergeschmackFrei nach dem Motto "Die Community kriegt, was die Community will", vereint die Kollaboration zwei Marken mit einem Ziel: gemeinsam Spaß haben - auf dem Tablett, im TikTok-Feed und auf der Zunge. "Die Idee für den McFlurry® und den McMilchshake Saure Drachenzungen ist nicht auf unseren Schreibtischen entstanden, sondern in den Kommentaren und durch die Likes unserer TikTok-Community", unterstreicht Philip Hitschler-Becker die Kraft der Community. "Wir bei hitschies sind stolz darauf, gemeinsam mit McDonald's Deutschland diesen Wunsch in die Realität umzusetzen. Das ist für uns gelebte Innovation: Zuhören, reagieren und gemeinsam etwas Neues schaffen. Als McDonald's-Fan und McFlurry® -Liebhaber geht mit dieser Zusammenarbeit auch für mich persönlich ein Traum in Erfüllung."Exklusiv gelauncht wurden die Produkte bereits im Rahmen eines Events in Köln am 20. Mai 2025. Geladene Presse und VIPs freuten sich über exklusive Produkt-News und eine Party, um in die Welt der McDonald's x hitschies Kollaboration einzutauchen.Für die Bewerbung setzt McDonald's auf eine Social First-Kampagne begleitet von Online-Werbung über Spotify, Influencer-Aktivierungen, Social-Media-Assets und PR. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6039236