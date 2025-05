Der Goldpreis verzeichnet Zuflüsse in sichere Häfen aufgrund von Kommentaren, dass Israel einen Angriff auf iranische Nuklearanlagen in Betracht zieht. Präsident Trump gerät mit republikanischen Mitgliedern über seinen fiskalischen Paketplan im US-Kongress in Konflikt. Gold hat seine enge Spanne durchbrochen und könnte weiter steigen. Gold (XAU/USD) ...

