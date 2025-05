Am heutigen Mittwoch endet die Frist zur Umsetzung zentraler Vorgaben der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) der Europäischen Union in nationales Recht. Wie geht es weiter? Ziel der Richtlinie ist es, Planungs- und Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Anlagen europaweit zu beschleunigen und dauerhaft zu vereinfachen. Viele der darin enthaltenen Vorgaben knüpfen an Regelungen der EU-Notfallverordnung an, die noch bis zum 30. Juni 2025 gilt. Eine fristgerechte Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...