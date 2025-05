Preiswerte und dennoch gute Elektro-Kleinwagen zu bauen gilt zur Zeit quasi als Königsdisziplin in der Autobranche. Bei teureren Modellen gibt es mehr Spielraum, zu viel einsparen darf man aber auch nicht - Verzichtsmodelle kommen meist nicht gut an. Der chinesische Autobauer BYD bringt jetzt den Dolphin Surf in Europa an den Start und positioniert sein bisher kleinstes Europa-Modell direkt als "zukunftsweisenden High-Tech-Kleinwagen". Zum Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...