In einem gemeinsamen Appell fordern die Verbände BDEW, BDH, BEE, B.KWK, BWP, DVGW, GdW, VKU, ZIA, Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V., ZVSHK, ZVEH und ZVEI die Bundesregierung auf, rasch für Klarheit in der Wärmewende-Politik zu sorgen und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Nur so könne der Gebäudesektor dauerhaft zur Erreichung der Klimaziele beitragen. Hintergrund des Appells sind die im Koalitionsvertrag angekündigte Abschaffung des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie die Einführung ...

