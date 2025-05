Im April meldete Tesla für das erste Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 20 Prozent bei den Verkäufen seiner Elektroautos. Die Aktie hatte einen holprigen Start in das Jahr 2025. Im Jahresverlauf ist das Papier um 15 Prozent gefallen. Der Fokus von Tesla liegt in den nächsten Monaten auf dem Rollout des Robotaxis und Humanoiden Robotern.Elon Musk geht in die Offensive. Der Kursverlauf der Tesla-Aktie kann den ehrgeizigen CEO nicht zufrieden stellen. Im Vergleich zu den andere Techies liegt das ...

