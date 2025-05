Heidenheim (ots) -Zum 1. Juli 2025 übernimmt Katharina Rath die neu geschaffene Position des Chief People Officer bei der Voith Group. In dieser Rolle wird sie die Unternehmenskultur und die weltweite Human Resources Strategie des Unternehmens zukunftsfähig ausrichten.Katharina Rath bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Human Resources mit und hat in ihrer mehr als zwanzigjährigen internationalen Karriere als Chief People Officer, Mitglied von globalen Executive Boards und als Beirätin in unterschiedlichen Unternehmen HR-Strategien neu ausgerichtet sowie Transformationsprozesse erfolgreich umgesetzt."Ich freue mich sehr, dass wir mit Katharina Rath eine Top-Managerin für Voith gewinnen konnten, die bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmens- und Führungskultur wichtige neue Impulse setzen wird", sagt Dirk Hoke, CEO Voith Group.Zur PersonKatharina Rath verfügt über eine Internationale Karriere bei der Siemens AG, Continental AG und DB Schenker AG, wo sie zuletzt Mitglied des Globalen Vorstands und Chief People Officer war. Dabei hat sie vor allem Transformationsstrategien begleitet und neue, moderne Human Resource Strategien entwickelt und eingeführt. Außerdem ist Katharina Rath Beiratsmitglied von Workday, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen sowie Gründungsmitglied und Beirätin von NextGen Board.Sie hat einen Abschluss der Universität Regensburg als Diplom-Psychologin, eine Ausbildung als Systemischer Coach und verfügt über diverse Zertifikate internationaler renommierter Business Schools, unter anderem im Bereich Künstlicher Intelligenz.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5,2 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.Pressekontakt:Anja ZittlowSenior Vice President Group CommunicationsTel. +49 7321 37-6782Anja.Zittlow@voith.comOriginal-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50723/6039354