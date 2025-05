© Foto: Sina Schuldt - picture alliance

Das chinesische KI- und Robotaxi-Startup Pony AI hat am Dienstag starke Quartalszahlen präsentiert. Die Zahl der Fahrten ist sprunghaft angestiegen.Während Tesla-CEO Elon Musk Anlegerinnen und Anleger des Fahrzeugherstellers noch immer mit ständig wiederholten aber nur selten eingelösten Versprechen hinhält, machen andere Unternehmen im Bereich des autonomen Fahrens längst Nägel mit Köpfen! So hat Apollo Go, die Selbstfahrplattform des chinesischen Technologiekonzerns Baidu (der am Mittwochmittag seinen Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal vorgestellt hat), in den vergangenen drei Monaten bereits 1,4 Millionen Fahrten absolviert. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Plus …