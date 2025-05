Zürich - Das Zürcher Klimaschutzunternehmen Climeworks baut im grossen Stil Stellen ab. Betroffen sind weltweit bis zu 106 Jobs, davon 78 in der Schweiz. Derzeit laufen in der Schweiz Verhandlungen für einen Sozialplan, schreibt das Unternehmen am Mittwoch auf seiner Webseite. Zuvor hat «SRF» über den Stellenabbau berichtet. Das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, um Treibhausgase direkt aus der Atmosphäre zu entfernen und im Boden zu speichern. ...

