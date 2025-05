In einer Botschaft zur Revision des Elektrizitätsgesetzes spricht sich der Bundesrat für dringend erforderliche Änderungen aus, die für schnellere Genehmigungsverfahren zum weiteren Netzausbau erforderlich sind. Die Anpassungen in der Gesetzesvorlage basieren auf 126 Stellungsnahmen, die während der Vernehmlassung vergangenes Jahr eingingen. Das Stromnetz in der Schweiz muss in den nächsten Jahren dringend erneuert werden. Mehr als 60 Prozent der Höchstspannungsleitungen in der Schweiz sind zwischen 50 und 80 Jahre alt. Die technische Lebensdauer solcher Übertragungsleitungen liege bei rund 80 ...

