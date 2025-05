Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagte am Mittwoch, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Vereinigten Staaten (USA) an einem Handelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) interessiert sein könnten, so Reuters.Merz fügte hinzu, dass er versuchen werde, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, dass es auf beiden Seiten keine Zölle geben sollte, ...

