"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Die Diversifikation der Geschäftsbereiche gleicht einzelne Schwächen aus. Während der Gesamtumsatz in Q2 um 6?% auf 19,8 Mrd.?€ zulegte und der Nettogewinn um 11?% stieg (über Konsens), blieb die Digital Industries-Sparte unter den Erwartungen. Ein Rückgang der Bestellungen für elektrische Komponenten im Data-Center-Segment um 16?% gilt ebenso als Dämpfer. Ein großer US-Betreiber hat ein Projekt verschoben. Für Stabilität sorgten u.?a. kräftige Aufträge aus China, vor allem im Maschinenbau für die Autoindustrie und starkes Wachstum in der Bahntechnik (+ 22?% Auftragsplus). Zollbelastungen gibt es kaum. Somit wird auch der Ausblick bestätigt. KGV 18,9 wirkt ambitioniert liegt aber deutlich tiefer als die Peergroup.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 21.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Europa macht die Pace- US-Rezession wird weiter gespielt- Hochspannender deutscher Qualitätstitel aus dem Nebenwertebereich- Baumarktbranche unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info