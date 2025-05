UK CPI steigt im April auf 3,6% im Jahresvergleich, deutlich über dem Inflationsziel der BoE von 2%.Kerninflation beschleunigt sich auf 3,8%, was Zweifel an zukünftigen Zinssenkungen aufwirft.US-Dollar fällt, da die G-7 Spekulationen anheizt, dass Washington einen schwächeren Greenback bevorzugt.Das Pfund Sterling stieg am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch ...

