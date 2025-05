Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Mittwoch moderat im Minus geschlossen und damit anfängliche deutlich grössere Verluste zu einem grossen Teil wettgemacht. Davor hatte der Leitindex vier Tage in Folge zugelegt. Zwar habe sich die Anlegerstimmung zuletzt mit der vorübergehenden Deeskalation der Handelsspannungen stabilisiert, hiess es im Markt. Dennoch bleibe die Ungewissheit, etwa über die langfristigen Auswirkungen der höheren ...

