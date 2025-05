Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor markantem Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Gleichzeitig wird es im ganzen Land merklich kühler.Im gesamten Norden sind etwa oberhalb einer Linie Hannover-Berlin am Donnerstag zwischen etwa 9 und 20 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 km/h aus nordwestlicher Richtung zu erwarten. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden, so der Deutsche Wetterdienst.Bereits am Mittwochabend gibt es kräftige Gewitter in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern. Dazu kommen kräftige Regengüsse mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter und teilweise auch Hagel.Ein kräftiges Tief über Skandinavien übernimmt nach Angaben des Wetterdienstes gerade die Regie und führt aus Nordwesten einen Schwall Polarluft zu uns. Zuvor lagert über der Südhälfte des Landes noch eine feucht-warme gewitterträchtige Luftmasse, die langsam zu den Alpen abgedrängt wird.