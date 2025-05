Neues Programm ermöglicht es Emittenten, geschäftliche Angebote durch vollständig integrierte digitale Lösungen zu erweitern.

Visa (NYSE:V), global führend bei digitalem Zahlungsverkehr, hat Visa Commercial Integrated Partners gestartet, ein neues Programm, das die Verbindung von Fintechs und Visa Commercial-Produkten über eine eigene Plattform verbessert. Visa stellt erweiterte APIs zur Verfügung, damit Visa-Produkte in die Anwendungen von Geschäftspartnern eingebettet werden können. Diese Integrationen werden den Finanzinstituten zur Verfügung gestellt, sodass diese ihren Endkunden neue, nahtlose Zahlungsfunktionen anbieten können.

Mehr Möglichkeiten für Fintechs und Finanzinstitute

Visa Commercial Integrated Partners stellt die Umgebung, die Technologie und den Rahmen für innovative Fintechs und andere Anbieter von Geschäftsanwendungen bereit, damit diese einfach Zahlungsfunktionen in ihre Plattformen integrieren können und Visa-Anmeldungen aktivieren, die von Visa Commercial-Emittenten angeboten werden.

Zum Beispiel ermöglicht das Visa Commercial Integrated Partners-Programm Finanzinstituten, die die Geschäftsplattform von Visa nutzen, ihren Kunden Lösungen für virtuelle Zahlungen und Daten anzubieten, anstatt direkte technische Integrationen dieser Anwendungen implementieren zu müssen, wie zum Beispiel ERP- oder Fleet Management-Plattformen. So vermeiden Finanzinstitute lange, teure technische Entwicklungen und Investitionen in diese Ressourcen.

Als einer der ersten hat Car IQ in diesem Programm mit Visa zusammengearbeitet. Das Unternehmen ist führend in der Flotten- und Automobiltechnologie und ermöglicht die Integration über die geschäftliche Plattform. Kunden werden bald in der Lage sein, Software von Car IQ für ihre Endkunden zugänglich zu machen. Diese können dann über die App mit virtuellen Karten bei Tankstellen bezahlen. Dadurch entfallen aufwendige Entwicklungsarbeiten, 18-24 Monate Due Diligene, Integration und Projektmanagement.

Davon profitieren auch die Geschäftspartner von Visa im Programm, indem deren Entwicklungszeiten und Kosten verringert werden. So können Fintechs sich auf Innovationen und die Verbesserung des Kundenerlebnis konzentrieren. Außerdem werden die Kunden der Fintechs in die Lage versetzt, über die Anmeldedaten der bestehenden Geschäftskarte zu zahlen.

Finanzinstitute können Visa Commercial Integrated Partners nutzen, um ihren Kunden mehr Möglichkeiten im Zahlungsverkehr zu bieten: Zahlungen in ERPs, Ausgabenmanagement, mobile Apps und Apps in Fahrzeugen, Tokenisierung durch virtuelle Karten, bessere Transaktionskontrolle und mehr Daten beim Zahlungsausgleich. Das verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern auch das Angebot bei Geschäftskarten und damit die Position im Wettbewerb.

Über Visa Commercial Integrated Partners haben Finanzinstitute Zugang zu vorbewerteten Fintech-Partnern, die Visa bereits integriert hat, was die Implementierung beschleunigt.

"Visa Commercial Integrated Partners bedeutet einen großen Schritt vorwärts bei der Verwirklichung unserer Mission, Fintechs und Finanzinstitute mit innovativen digitalen Zahlungslösungen zu versorgen," sagte Darren Parslow, Global Head of Visa Commercial Solutions. "Durch Nutzung unseres Nerzwerks und unserer Commercial APIs ermöglichen wir unseren Partnern schnellere Innovationen, eine Verringerung der Entwicklungs- und Vertriebskosten und ein besseres Erlebnis für ihre Endkunden. Das unterstreicht, wie sehr Visa sich für die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs einsetzt und das Wachstum des Fintech-Systems global vorantreibt."

"Dank unserer digitalen Zahlungsinfrastruktur können Banken ihren Geschäftskunden eine Flottenlösung anbieten, mit der sie ihre Flottenfahrzeuge direkt mit ihrer bestehenden Visa-Kreditlinie verbinden können," sagte Sterling Pratz, Gründer und CEO von Car IQ. "Unserer Meinung nach können Banken Ausgaben für Flotten, die derzeit aufgrund von veralteten Kartenprogrammen und privaten Netzwerken verloren gehen, wieder hereinholen, indem sie das Fahrzeug in eine Visa-Zahlungsquelle für Benzin, Zoll und Service verwandeln."

Globale Reichweite mit lokaler Implementierung

Visa Commercial Integrated Partners unterstützt ein globales Netzwerk von Geschäftspartnern und ist gleichzeitig für Bedürfnisse vor Ort gedacht. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Fintechs und Finanzinstituten funktionieren Lösungen von Visa in unterschiedlichsten Märkten.

Das Programm basiert auf einem globalen Rahmenwerk mit konsistenten Vertragsmodellen, Datenschutz, Integration von Technologien und Berücksichtigung von weltweit geltenden Sicherheitsstandards. Visa arbeitet auch eng mit lokalen Partnern zusammen, um seine Lösungen an spezifische Anforderungen des Marktes anzupassen. So können die unterschiedlichsten Partner unterstützt werden vom globalen Unternehmen bis hin zum StartUp.

Ständige Innovation

Visa treibt die Innovation in der Branche für Zahlungsverkehr voran und Visa Commercial Integrated Partners bietet den Geschäftspartnern Zugang zu den modernsten Zahlungstechnologien. Dadurch erfolgt ständig eine Anpassung an aufkommende Trends und neue Bedürfnisse.

Visa lädt Fintechs und Finanzinstitute zur Teilnahme am Visa Commercial Integrated Partners-Programm ein, damit sie teilhaben an der Zukunft des Zahlungsverkehrs.

Mehr Informationen über das Visa Commercial Integrated Partners-Programm und die Teilnahme daran finden Sie hier: Visa Commercial Integrated Partners Visa.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein im digitalen Zahlungsverkehr weltweit führendes Unternehmen, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Handelsunternehmen, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Welt über das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen einschließen, alle Menschen überall voranbringen, und wir betrachten den Zugang zu Leistungen als Fundament für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

