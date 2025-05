In einer nächtlichen Pressekonferenz auf der KI-Messe Computex in Taiwan bezeichnete der Chef des Chip-Giganten die US-Exportkontrollen für Chips als einen "Fehlschlag". Die Restriktionen, so Huang, schadeten amerikanischen Unternehmen mehr als China und hätten den Marktanteil von Nvidia im Reich der Mitte von 95 auf dramatische 50 Prozent gedrückt.Huang warnte eindringlich, dass die Politik Peking dazu motiviere, die Entwicklung eigener Chips massiv zu beschleunigen - ein Schuss, der für die US-Dominanz ...

